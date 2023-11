Etwas mehr als zwei Jahre nach dem Spatenstich im Juli 2021 gab es in der Gemeinde Nötsch am heutigen Dienstag etwas zu feiern. Die Mittelschule wurde nach einer 4,6 Millionen Euro teuren Umbauphase feierlich wiedereröffnet. Das Schulgebäude, in dem 125 Kinder aus Nötsch, Hohenthurn, Feistritz und Bleiberg unterrichtet werden, wurde 1968 erbaut und vor allem im vergangenen Jahr vom Keller bis zum Dach saniert. Fassade, Dämmung, Brandschutz, Eingangsbereich und Klassenzimmer sind neu, alle Räume wurden barrierefrei gestaltet und ein Speisesaal errichtet. Die Klassenräume wurden mit digitalen Tafeln ausgestattet und das gesamte Gebäude in eine Schindelverkleidung gepackt.