„Für mich ist Kärnten so besonders, weil es für jeden etwas zu bieten hat: Die Kombination aus Seen und unzähligen Radwegen ist einzigartig und macht meine Heimat zu einem echten Ganzjahresparadies“, sagt Sigrid Krauland aus Gösselsdorf, eine von sechs „Kärntner Originalen“. Dabei handelt es sich um eine Initiative von „Kärnten Werbung“, die das Ziel verfolgt, das Lebensgefühl des Bundeslandes über echte Menschen sichtbar zu machen und Kärnten als Reiseziel attraktiv zu präsentieren.

Im Sommer 2025 wurde Krauland von einer Jury aus 500 Bewerbern ausgewählt. „Auf dem Weg zur Arbeit habe ich im Radio immer wieder von der Kampagne gehört. Und jedes Mal hat sie mich ein Stück mehr angezogen“, erzählt dien 47-Jährige, die im LKH Wolfsberg als leitende biomedizinische Analytikerin tätig ist. „Ich denke, vor allem meine Vielfältigkeit und meine große Verbundenheit zu Kärnten waren ausschlaggebend für meinen Erfolg. Durch viele Radtouren habe ich das Bundesland intensiv kennengelernt. Vielleicht haben genau diese Nähe zur Region und meine sportliche, authentische Art dazu beigetragen, dass ich heute zu den Werbegesichtern zählen darf.“ Krauland war rund acht Jahre lang als Hobbyathletin im Triathlon aktiv und ist Mutter zweier Kinder: Felix (14) und Sofia (11).