Das kommende Schuljahr sorgt in den Gemeinden Weißenstein und Paternion schon jetzt für Unruhe. Der Grund ist ein Wunsch der Weißensteiner Eltern, der Folgen mit sich bringen könnte. Eine Vielzahl von ihnen möchte die mehr als 20 Kinder nämlich nicht in der vorgesehenen Mittelschule (MS) Feistritz/Drau wissen. Sie fordern einen Schulsprengelwechsel an eine der umliegenden Schwerpunktschulen im Oberkärntner Raum.