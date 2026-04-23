„Es hat Klick gemacht und dann war es da.“ So beschreibt der Liebenfelser Matthias Schöffmann (16), wie er die Liebe und vor allem das Talent für die italienische Sprache entdeckt hat. Dieses Talent hat ihm jetzt den Bundessieg beim Fremdsprachenwettbewerb eingebracht. Und das, obwohl der Schüler der 2BHH der Handelsakademie 1 in Klagenfurt erst seit vier Jahren Italienisch-Unterricht hat und deutlich jünger war als seine acht Konkurrenten.

Mit Englisch habe er sich früher immer schwer getan, er habe sich nie getraut, zu reden. In Italienisch war das anders. „Da hatte ich nie diese Angst, ich habe einfach drauflosgeredet. Italienisch hat für mich mehr Struktur, mehr Muster. Für mich ist es logischer.“ Mittlerweile habe er aber auch in Englisch die Angst, zu reden, verloren.

„Überraschender Sieg“

Einen Monat lang hat er sich auf den Bundesbewerb vorbereitet. Der Weg dahin führte über den Sieg im Landesbewerb, der Ende Februar in der Fachhochschule Kärnten in Klagenfurt stattgefunden hat. Dort trat er noch in zwei Kategorien an: Italienisch als Einzelsprache und Italienisch und Englisch in Kombination.

Der Bundesbewerb selbst findet seit Corona online statt, so auch heuer wieder. Zu bewältigen war ein Monolog sowie ein Dialog, Schöffmann beschäftigte sich mit dem Thema „Demokratie und demokratische Entscheidungen an einer Schule“. Rund 20 Minuten musste er sein Können unter Beweis stellen. „Die Lehrer haben es mir zugetraut und ich wollte es einfach versuchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich gewinne.“

Auch die nähere Zukunft wird für den Liebenfelser Schüler „italienisch“. In den Ferien geht es für einen Monat zu einem Pflichtpraktikum nach Udine, dort will er die Sprache vertiefen. Darauf bereitet er sich mit Netflix und dem Lesen von Büchern vor – natürlich auf Italienisch.

Welchen Tipp gibt er Schülern, die sich überlegen, in den nächsten Jahren auch am Sprachenwettbewerb teilzunehmen? „Man kann nie einschätzen, wie gut man selbst ist. Aber es ist wichtig, die Erfahrung zu machen, vor anderen Menschen zu reden. Ich würde es jedem absolut empfehlen“, sagt Schöffmann und verspricht: „Zuerst ist es stressig, dann wird es lustig.“