Große Erfolge gab es kürzlich für den Weinbauverein Feldkirchen – Ossiacher See beim „PIWI Austria Weinpreis 2026“ zu feiern. Dabei handelt es sich um den größten Weinwettbewerb im deutschsprachigen Raum für „Zukunftssorten“.

Weine von Weinbau Köck aus Pollenitz, Weinbau Blasge aus St. Ulrich, Weinbau Maltschnig aus Liebenfels, Karolinger Weinbau aus Moosburg und Burgwein Glanegg wurden in verschiedenen Kategorien mit Gold und Silber ausgezeichnet. Winzer Gerhard Köck betont: „Unsere PIWI-Weine werden auch die Genießerinnen und Genießer überzeugen.“ Bei PIWI-Weinen spricht man von pilzwiderstandsfähigen Reben.

Die Gold-Urkunde © KK/Privat

„Die Auszeichnungen unterstreichen die hohe Qualität pilzwiderstandsfähiger Rebsorten und sind ein starkes Signal für den innovativen Weinbau in Kärnten“, zeigt sich der Weinbauverein stolz. Insgesamt wurden 242 Weine eingereicht, die Verkostung fand vor Kurzem in Graz statt. Eine hochkarätig besetzte, internationale Jury bewertete die Produkte aus acht weinbaubetreibenden Bundesländern. Zu den am häufigsten eingereichten Rebsorten zählten Souvignier Gris, Muscaris und Blütenmuskateller bei den Weißweinen sowie Roesler und Pinot Nova bei den Rotweinen.

Am 30. April können die Siegerweine bei der Jahrgangspräsentation im Feldkirchner Amthof verkostet werden.