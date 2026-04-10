Täglich fahren Hunderte Menschen entlang der St. Veiter Straße und jeder von ihnen hat einen Magen, der gefüllt werden muss. In Liebenfels, praktischerweise direkt neben der Straße, steht nun ein neues Bistro in den Startlöchern, das den Anforderungen der Hungrigen und Durstigen gerecht werden soll. Ab Montag heißt es „Grias di“, im Bistro von Siegfried Capellari (60) und Stefanie Hoi (58).

In einem Alter, in dem viele bereits an die Pension denken, startet das Gastro-Paar mit der Selbstständigkeit durch. Capellari hat mit seinen 60 Jahren bereits eine schillernde Karriere hinter sich. „Gelernt habe ich Koch/Kellner. Ich war jahrelang bei Sacher in Wien und auch Souschef im Hirter Braukeller“, erzählt er. Danach schlug er einen komplett anderen Weg ein, war bei Philipps sowie einer amerikanischen Firma im Lakeside Park in Klagenfurt. Plötzlich kam es zum Personalabbau und Capellari hing mit Anfang 50 in der Luft.

Schwere Bedingungen am Arbeitsmarkt

„Ich war beruflich am Abstellgleis. Die Arbeitsweise am Arbeitsmarkt war nichts für mich. Ich fand nichts auf Dauer“, bedauert Capellari, der ebenfalls bei der Rettung in Klagenfurt unterwegs war. Dort lernte er auch seine jetzige Lebensgefährtin Stefanie Hoi kennen. „Meine Frau war der Zündfaktor. Sie sagte, ‚warum machen wir nicht was kleines in Liebenfels auf‘“. Da die beiden auch in der Gemeinde leben, fiel ihnen die Entscheidung nicht schwer.

Richtig los ging es im vergangenen August. „Wir hatten eine Vorlaufzeit von acht Monaten und auch eine gute Hausbank, die uns unterstützt hat.“ Ebenso waren der Zuspruch und die Freude in der Gemeinde groß. Endlich wurde jemand für das ehemalige Postgebäude gefunden. 40 Personen haben innen und gut zehn Personen auf der Terrasse Platz. Parkplätze gibt es selbstverständlich. „Unser Ziel ist es, leistbares und regionales Essen anzubieten und Leute zusammenzubringen“, erklärt die Hausherrin.

Auf der Speisekarte stehen natürlich Dauerbrenner wie Wiener Schnitzel, Burger und Chicken-Wings. Zudem wird es eine Tageskarte geben, die sich je nach saisonalen Zutaten ändert. Alles, was im Bistro aufgetischt wird, stammt aus der Region. „Es gibt bei uns Hausmannskost mit einem leichten Hauch von italienischer Küche“, fasst Capellari zusammen, der in der Küche die Kochlöffel schwingen wird. Mittwochs soll Backhendl-Tag sein. Zudem sind Senioren- und Hackler-Menüs geplant. „Dafür wollen wir auch einen Speisepass einführen“, ergänzt Hoi.

Eröffnung am Montag

Die große Eröffnung ist am Montag, 13. April. Ab 11 Uhr hat das „Grias di“ dann geöffnet. Geboten wird ein Eröffnungsmenü, bestehend aus Frittatensuppe, Schweinsbraten, Kraut und Knödel sowie einem Glas Prosecco für 9,50 Euro. Reguläre Öffnungszeiten sind Sonntag bis Donnerstag, von 11 bis 20 Uhr. Warme Küche gibt es bis 19 Uhr. Freitag und Samstag sind Ruhetage.

Kurz vor der Eröffnung, wie sieht es da für das Gastro-Paar mit Ängsten vor der Selbstständigkeit aus? „Angst gibt es keine. Sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Wir haben ein gutes Gefühl und die Lage ist optimal“, sind sich die beiden einig.