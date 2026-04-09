Zum 13. Mal findet am Wochenende der Glantaler Wasserweglauf statt. Gelaufen und gewalkt wird am Samstag, 11. April. Dabei findet die Veranstaltung, organisiert vom Verein Multi Sport Kärnten, so früh im Jahreslauf wie nie in der Geschichte des Bestehens statt.

Der Lauf findet in der Gemeinde Liebenfels statt und führt den Abenteuer Wasserweg entlang an zahlreichen Hängebrücken, Teufelssteig und

Wasserfällen vorbei. Insgesamt neun Kilometer und 450 Höhenmeter gilt es zu bewältigen – laufend, oder walkend. Die Anmeldung ist auf der Homepage ab sofort möglich, Läufer aus ganz Österreich, Slowenien und Italien werden wieder dabei sein.

Der Glantaler Wasserweglauf zählt auch dieses Jahr wieder zum internationalen Österreichischen Berglaufcup und auch wieder zum Kärntner Berglaufcup. Beim Kärntner Berglauf-Cup werden die zwölf besten Ergebnisse eines Teilnehmers gewertet. Bei Teilnahme an mindestens fünf Läufen (Berglauf-Cup) kommt man in die Berglauf-Cup-Wertung (Klassenwertung) und nimmt an der Schlussverlosung teil. Gesamtwertung = Bruttowertung (alle Ergebnisse) Bei der Schlussveranstaltung wird die doppelte Punkteanzahl in allen Klassen vergeben.