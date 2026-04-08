Mit persönlichen Neuigkeiten hat Conny Kreuter am Mittwoch im ORF in der Sendung „Guten Morgen Österreich“ mit Moderatorin Eva Pölzl für Aufmerksamkeit gesorgt: Die bekannte Profitänzerin ist schwanger. Nachdem zunächst ein Ultraschallbild eingespielt worden war, bestätigte Kreuter daraufhin die Schwangerschaft.

„Ich turne seit einiger Zeit zu zweit auf der Matte“, berichtete die 40-Jährige freudestrahlend.

In den ersten Wochen habe sie unter starker Müdigkeit und Übelkeit gelitten, berichtete Kreuter offen. Einige berufliche Termine musste sie deshalb absagen. Inzwischen gehe es ihr jedoch besser.

Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen, erklärte sie weiter. In ihrer langjährigen Beziehung habe man die Entwicklung aber gelassen gesehen: „Wenn es passiert, ist es gut – wenn nicht, auch.“ Beruflich will Kreuter vorerst weitermachen. Solange es ihr gesundheitlich gut gehe, wolle sie weiterhin für den ORF aktiv bleiben.

„Glücklich und aufgeregt“

Auch in den sozialen Medien bestätigte Conny Kreuter die Nachricht kurz darauf mit emotionalen Worten. Auf Instagram schrieb sie zu einem Foto aus dem Studio „Baby on Board“ und ergänzte: „Nein, ich habe nicht zu viel genascht. Da wächst gerade ein kleines Menschlein heran und ich könnte nicht glücklicher und aufgeregter sein.“

Profi bei den „Dancing Stars“

Kreuter ist studierte Sportwissenschafterin, mehrfach österreichische Meisterin in Lateintänzen und mehrfache Staatsmeisterin in der Lateinformation. Bis 2020 war sie als Profi bei den „Dancing Stars“ im Einsatz, danach arbeitete sie jahrelang im Hintergrund als Chefchoreografin der Show. Im Vorjahr kehrte die Tochter einer Kindergartenpädagogin und eines Polizisten aber in die Profi-Riege des ORF-Ballsaals zurück. Zudem darf sie sich als ORF-Vorturnerin bei „Fit mit den Stars“ über eine große Fangemeinde freuen.