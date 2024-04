Die Frage, ob die turnaffinen TV-Zuschauer nach „Fit mit Philipp“ Lust auf ein neues Format haben würden, hat eine einfache Antwort gefunden: 191.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren es im Sendungsschnitt der Auftaktepisode, die am Montag sehen wollten, wie sich „Dancing Star“ Conny Kreuter bei ihrer Premiere schlägt. Der Marktanteil betrug 50 Prozent – jeder zweite, der in diesem Moment in Österreich fernsah, beobachtete die Wienerin bei ihren Turnübungen.

Die sehr kurzfristig realisierte Sendung inklusive adaptiertem Titel („Fit mit den Stars“) bewegte sich damit Quotensphären, die ihr Vorgänger nie erreichte. In der Zielgruppe 50+ lag der Marktanteil bei 55 Prozent.

Kreuter ist in dieser Woche an der Reihe, nächste Woche wird der ORF-Sportkommentator und frühere Skispringer Andreas Goldberger mit dem TV-Publikum turnen.