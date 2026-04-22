Es ist ein Thema, das die betroffenen Gemeinden seit Monaten beschäftigt: die 380-kV-Leitung der APG (Austrian Power Grid). Die geplante Trasse wurde präsentiert, kritisiert, diskutiert und schlussendlich adaptiert. Doch noch nicht alle Gemeinden sind auf „grün“ – in einigen werden noch weitere Gespräche geführt.

Mit einigen Mittelkärntner Gemeinden konnte bereits das Brot gebrochen werden. „Mit dem Großteil der Gemeinden in den beiden Bezirken gibt es eine sehr klare Verständigung zur Trassenführung. Für uns startet nun eine Intensivphase mit zahlreichen Untersuchungen vor Ort“, erklärt APG-Sprecher Wolfgang Gröger. Während dieser Phase werden geologische und ökologische Kartierungen durchgeführt sowie detaillierte Erhebungen von Quellen und Wegen. „All das wird in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden und Grundeigentümern konkretisiert. Im Zuge dieser Arbeiten kann es natürlich auch noch zu Änderungen kommen.“

APG-Pressesprecher Gröger: „Wir starten eine Intensivphase mit Untersuchungen vor Ort.“ © KK/LinkedIn

Eine der Gemeinden, wo es jedenfalls noch keine Einigung gibt, ist Feldkirchen. „Wir sind noch in Verhandlungsgesprächen und es wird wahrscheinlich noch bis Ende Mai dauern. Wir haben noch Diskussionen und Alternativvorschläge“, erklärt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). Die Trasse soll jedenfalls in einer zukünftigen Gemeinderatssitzung noch genauer erörtert und auch beschlossen werden. Zudem plant die APG in der Jahresmitte eine Infoveranstaltung in Feldkirchen.

Bürgermeister Treffner hat noch Gespräche mit der APG © Markus Traussnig

Ähnlich sieht es in Glanegg aus, wo man sich ebenfalls noch nicht so ganz mit der APG einigen konnte. „Wir haben noch kein grünes Häkchen bekommen“, sagt Bürgermeister Arnold Pacher (SPÖ). Die Gemeinde schlug vor, mit der Trasse weiter südlich zu rücken. Dem würde der Netzanbieter noch nachgehen. „Wir haben aber noch nichts von ihnen erhalten.“

St. Veit setzte sich durch

In der Bezirkshauptstadt St. Veit konnte man dank intensiver Verhandlungen einige Siege erringen. Erfreulich für die Stadtgemeinde: Der Brennpunkt Projern wurde entschärft. „Durch die Unterstützung der Initiative der Projerner und des direkten Dialogs des Bürgermeisters mit der APG und Grundeigentümern wurde die Trasse neu bewertet. Sie verläuft nun mittig zwischen Projern und Hörzendorf – weiter weg von den Siedlungsgebieten“, erklärt St. Veits Pressesprecherin Karin Schweighofer. Weiters kann man am Karlsberg durchatmen – die Leitung verschwindet vom sichtbaren Scheitelpunkt und wird an die Nordseite verlegt. „Offen ist nun noch, dass die neue Trasse so weit wie technisch möglich vom Seekogelweg in Hörzendorf abrückt. Die APG wurde beauftragt, die Maststandorte zu optimieren.“

Was die Änderungen bei der Trassenführung betrifft, so wünschten sich viele Gemeinden, dass die Leitungen so weit wie möglich von Siedlungen entfernt verlaufen würden – ein Wunsch, dem nachgekommen wurde. „Die Feintrasse ist so siedlungsfern wie möglich, Schutzgebiete werden berücksichtigt und, soweit möglich, mit bestehender Infrastruktur gebündelt“, fasst der APG-Sprecher zusammen. „Eine weitere Planungsprämisse besteht in der Einhaltung der Grenzwerte für die elektrischen und magnetischen Felder. Aus diesen ergeben sich die einzuhaltenden Abstände von Wohngebäuden zur Trasse.“

Laut aktuellem Planungsstand würden fast 60 Prozent der Trasse durch Wälder verlaufen. „Gerade am Ossiacher Tauern ist die Trassenführung für das Landschaftsbild wesentlich, weshalb wir hier noch in Abstimmung mit den Gemeinden und den Fachbereichen stehen.“ Da die Trasse auch über landwirtschaftliche Flächen führen wird, sollen die Grundstückseigentümer eine Entschädigung erhalten. Diesbezüglich werde momentan mit der Landwirtschaftskammer ein Rahmenübereinkommen ausgearbeitet, das die Höhe der Entschädigung einheitlich für alle betroffenen Grundeigentümer regeln soll. „Die Höhe der Entschädigung hängt von verschiedensten Faktoren ab – zum Beispiel vom Wert und Qualität des Grundstücks oder der Art der Nutzung der Fläche. Die Höhe der Entschädigung bei Inanspruchnahme von forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken wird anhand eines externen Gutachtens bewertet.“

Gemeinden, bei denen die Trasse fixiert werden konnte, stehen bei der APG bereits auf grün. Eine davon ist Liebenfels. „Anscheinend sind sie auf unsere Punkte eingegangen, denn die Ampel wurde auf grün gesetzt. Es schaut also so aus, dass wir auf einem guten Weg sind und ich denke, dass die Bevölkerung mit der neuen Trasse zufrieden sein wird“, sagt Bürgermeister Klaus Köchl (SPÖ). Der Wunsch der Gemeinde war es, dass die Trasse weiter südlich verlaufen würde. Ebenso grünes Licht gibt es aus Brückl. Bürgermeister Harald Tellian (Liste Wir für Alle) freut sich: „Wir sind auf grün. Die alten Leitungen, die über Häuser führen, kommen weg.“ Die neue Trasse würde aus dem Ortskern hinauswandern.

Trotz aller Freude weiß aber noch niemand, wie die Trasse am Ende aussehen wird. „Die finale Trassenführung wird Ende des Jahres der breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Baustart ist frühestens 2029“, verrät APG-Sprecher Gröger abschließend.