Die Planung der rund 190 Kilometer langen 380-KV-Leitung hat die Halbzeit erreicht. Bis Ende des Jahres soll die Feintrasse samt Zufahrten und Mastenposition endgültig feststehen und reif für den Start des UVP-Verfahrens sein. Laut Projektträger Austria Power Grid (APG) und Kärnten Netz ist der Großteil der Trasse, die ein Lückenschluss zwischen Lienz in Osttirol und Obersielach bildet, fixiert. „26 der 36 Gemeinden sind auf grün“, betont Projektleiter Wolfgang Hafner. Anders ausgedrückt: In diesen Gemeinden wurde der Verlauf unter Berücksichtigung von Änderungswünschen festgelegt und in nächster Zeit sollen die entsprechenden Gemeinderatsbeschlüsse gefasst werden. In den restlichen zehn Gemeinden laufen die Gespräche noch und sollen bis zum Sommer abgeschlossen werden.

Projektleiter Wolfgang Hafner © Traussnig

Hafner betont, dass das Gesprächsklima gut sei, da der Großteil der Bevölkerung das Projekt als notwendig erachte. Angesprochen auf Kritiker, die unter anderem das Projekt als zu teuer bezeichnen und gesundheitliche Bedenken haben, sagt er: „Die Angst herrscht nicht vor.“ Man führe die Trasse „so siedlungsfern wie möglich“, sofern das Topographie und Zersiedelung zulassen. 60 Prozent der Hochspannungsleitung verlaufen im Wald. „Kein Haus wird überspannt. In Einzelfällen ist der Abstand nicht größer als 50 Meter“, sagt Hafner. Die genaue Anzahl der betroffenen Häuser lasse sich noch nicht beziffern.

Grundstücksablösen

Auch über Grundstücksablösen wird bereits verhandelt. Unter anderem sei man mit der Landwirtschaftskammer in Abstimmung. Bei den Grundstücken werde sich die Ablöse am Verkehrswert orientieren, bei Waldflächen werde ein Gutachter hinzugezogen. Auch für Gemeinden werde es Entschädigungszahlungen geben.

In der nun beginnenden zweiten Planungsphase werden geologische und ökologische Kartierungen durchgeführt. Bis Ende Herbst werden Maststandorte, Zufahrten und Umspannwerke festgelegt. Die Kosten für das Projekt lassen sich noch nicht beziffern. „Das werden alle Österreicher über die Netzgebühren zahlen“, sagt Hafner. Der Projektleiter geht davon aus, dass das Genehmigungsverfahren durch zwei Instanzen geht. Im günstigsten Fall soll die 380-KV-Leitung 2033 in Betrieb gehen, spätestens 2035. Im Zuge des Projekts werden 140 Kilometer alte 110-KV-Leitung abgebaut, da diese bei der neuen Trasse mitgeführt werden kann.

In die Planung des Projektes eingebunden sind Fachleute aus den Bereichen elektromagnetische Felder, Schalltechnik, Lufttechnik und Medizin, um die Bevölkerung zu schützen, betonen APG und Kärnten Netz. Eine Gesundheitsgefährdung wird ausgeschlossen. Auch in der Umweltverträglichkeitsprüfung werden gesundheitsrelevante Fragen berücksichtigt.