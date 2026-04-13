Ein Zusammentreffen von sieben Managern der größten Kärntner Industriebetriebe bei einem Pressegespräch ist selbst für die Industriellenvereinigung (IV) nicht alltäglich. Es kann wohl als Zeichen gewertet werden, dass die geplante 380-KV-Leitung ein zentrales Thema für die Unternehmen ist. Oder wie es Claudia Mischensky, Geschäftsführerin der IV Kärnten, ausführt, wirke sich eine stabile Stromversorgung unmittelbar auf die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand des Bundeslandes aus, da „sich der Strombedarf der Industrie bis 2040 verdoppeln wird“ und jeder zweite Kärntner Arbeitsplatz direkt oder indirekt von der Industrie abhängt.

Teure Spannungsschwankungen

Thomas Reisinger, Vorstand Infineon Technologies Austria AG (COO), betont: „Eine moderne Produktion beginnt mit der stabilen Stromversorgung.“ Denn die Produktionsprozesse reagieren sensibel auf kleinste Spannungsschwankungen. „Aufgrund der Automatisierung ist mittlerweile Netzstabilität und Resilienz für den Standort entscheidender als Personalkosten“, sagt Reisinger. Pro Jahr sei Infineon in Kärnten mit 20 bis 30 Spannungsschwankungen konfrontiert, die man im normalen Haushalt maximal als Lichtflackern wahrnimmt. Für den Industriebetrieb seien sie allerdings ein teures Ereignis und können zwischen 100.000 bis einer Million Euro Schaden verursachen.

Bei der RHI Magnesita in Radenthein werden Rohstoffe in kontinuierliche Prozessen zu High-Tech-Produkten verarbeitet. „Kommt es zu einer Unterbrechung haben wir massive Qualitätsverluste“, sagt Christoph Stock, Leiter des RHI-Standortes in Kärnten. Deshalb investiere der Konzern nur dort, wo die größte Netzstabilität gewährleistet ist.

Dekarbonisierung

„Ein leistungsfähiges Stromnetz ist die Voraussetzung für die Dekarbonisierung“, sagt Lutz Weber, Geschäftsführer der Wietersdorfer Alpacem GmbH. Er betont, die 380-KV-Leitung stelle nicht nur sicher, dass sich die einzelnen Unternehmen, sondern die gesamte Region entwickeln können.

Selbst kurze Stromunterbrechungen können zu Maschinenschäden etwa bei langen Kalibrierungsprozessen führen. „Ein leistungsstarkes Netz ist wesentlich, um die Auditierung von Auftraggebern zu erhalten und Fertigung nach Kärnten zu holen“, erläutert Wild-Geschäftsführer Wolfgang Warum. Ebenfalls im sensiblen Medizintechnik-Bereich tätig ist Flex. „Wir produzieren unter Reinraumbedingungen. Ein kurzer Spannungsabfall kann Auswirkungen auf Klima und Raumluft haben, was Mehraufwand und zusätzliche Kosten verursacht“, sagt Flex-Chef Martin Reiner.

Selbst Unternehmen wie die Hasslacher Holding, die über eine große Stromeigenerzeugung aus Wasserkraft und Biomasse verfügen, sind nicht unabhängig vom Stromnetz, betont Vorstand Günter Gigacher. Denn das Unternehmen sei auf eine verlässliche und stabile Versorgung rund um die Uhr angewiesen. René Haberl, Vorstand der Treibacher Industrie AG, sieht in der geplanten Hochspannungsleitung eine „Grundvoraussetzung für die Kärntner Industrie und ein Schlüsselprojekt“. „Tausende Arbeitsplätze sind davon abhängig. Ohne leistungsfähige Strominfrastruktur wird es zu einer schleichenden Deindustrialisierung kommen – alleine dadurch, dass nicht mehr investiert wird“, warnt er und appelliert an Kritiker, das Projekt nicht zu verzögern oder zu verhindern.

Klarer Befürworter

Ein klarer Befürworter der 380-KV-Leitung ist der neue Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ): „Die wird es zwingend brauchen. Und jeder, der was anderes sagt, streut den Kärntnerinnen und Kärnten Sand in die Augen. Dass noch Änderungen bei der Trassenführung zu berücksichtigen sind, ist klar, aber das Gesamtprojekt infrage zu stellen, halte ich für fatal.“ Gegner der Hochspannungsleitung argumentieren, dass das Projekt teuer sei, der konkrete Mehrwert aber aus ihrer Sicht nicht ausreichend belegt wurde. Die FPÖ forderte noch im Dezember einen Stopp der neuen Stromleitung.