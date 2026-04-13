Wenn Benno Schober über die Berge spricht, wird schnell klar, welche Bedeutung diese für ihn haben: „Der Alpenverein ist dafür da, die Schönheit und die Ursprünglichkeit der Bergwelten zu schützen und zu erhalten.“ Er ist seit acht Jahrzehnten Mitglied im Alpenverein, seine Frau Ingrid seit 60 Jahren. Gemeinsam blicken sie heuer auf beeindruckende 140 Jahre im Alpenverein (Sektion Wolfsberg) zurück.

100.000 Stunden investiert

Schon als Kind war Schober häufig in den Bergen: „Nach dem Krieg war man viel zu Fuß unterwegs, Autos gab es kaum. Mein Vater liebte die Berge und hat mich oft mitgenommen. Durch ihn habe ich diese Leidenschaft für mich entdeckt. Mein Vater hat mich mit 13 Jahren schließlich beim Alpenverein angemeldet.“ Seitdem ist Schober aktives Mitglied und prägte über Jahrzehnte hinweg den Verein maßgeblich. 27 Jahre lang war er Obmann der Sektion Wolfsberg. Darüber hinaus engagierte er sich auf Landesebene im Hauptausschuss sowie als Hütten- und Wegreferent für Kärnten. Insgesamt hat er rund 100.000 Stunden ehrenamtlich in den Verein investiert. „Und ich habe jede Stunde gerne investiert“, betont er.

Auszeichnung für Engagement

Für sein jahrzehntelanges Engagement wurde Schober am 27. März 2026 bei der Jahreshauptversammlung des Alpenvereins Wolfsberg im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Schober bestieg im Laufe der Jahre auch viele Berge außerhalb des Lavanttals. Seine Touren führten nach Nepal, in die Anden, in den Kaukasus und auf den Kilimandscharo. Er gibt zu: „Ich kann genauso auf einem Berg wie der Saualpe mein Glück und meine Zufriedenheit finden. Ich muss nicht unbedingt die spektakulärsten Berge der Welt besteigen.“

Beruflich war Schober bis zu seiner Pensionierung Lehrer an der HAK Wolfsberg, wo er kaufmännische Fächer unterrichtete. Neben den Bergen spielt für ihn seit über 80 Jahren auch der Wolfsberger AC eine wichtige Rolle. Schober gilt als der wohl älteste aktive Fan der „Wölfe“. „Der Alpenverein und der WAC sind meine Lebens- und Herzensvereine“, erklärt Schober, der bei Heimspielen des WAC häufig auf der Osttribüne der Lavanttal Arena anzutreffen ist.

Interview Benno Schober: WAC-Fan der ersten Stunde

Eine wichtige Konstante in seinem Leben ist seine Frau Ingrid, mit der er seit 1964 verheiratet ist. Sie ist nicht nur seine Lebenspartnerin, sondern teilt auch seine Liebe zum Alpenverein und zur Bergwelt. Gemeinsam haben sie drei Töchter und zwei Enkelkinder. Besonders freut es Schober, dass auch seine jüngste Tochter Anita ihe Begeisterung für Berge teilt: „Wir haben dieselbe Neugier und denselben Willen.“

Was ihn mit 93 Jahren antreibt, beschreibt Schober folgendermaßen: „Ich frage nie, was mir fehlen könnte. Ich habe immer etwas zu tun und viele Interessen, sodass mir nie langweilig wird.“