Auch in diesem Schuljahr wurde das BG/BRG St. Veit an der Glan erneut mit dem Schulsportsiegel in Gold vom Land Kärnten ausgezeichnet. Diese Ehrung bestätige das „kontinuierliche Engagement, Bewegung und Sport fest in den Schulalltag zu verankern und den Schülerinnen und Schülern vielfältige sportliche Möglichkeiten zu bieten“, heißt es vom Gymnasium.

„Bewegung hat bei uns einen hohen Stellenwert – und das zeigt sich in unserem breit gefächerten Angebot über alle Schulstufen hinweg. Bereits in der 5. Schulstufe erleben unsere Schülerinnen und Schüler Skitage sowie Schwimmtage. In der 6. und 7. Schulstufe führen wir mehrtägige Skikurse durch, bei denen sportliche Entwicklung, Gemeinschaft und Eigenständigkeit im Mittelpunkt stehen. In der 8. Schulstufe bildet die Sommersportwoche einen weiteren Höhepunkt unseres Bewegungsprogramms für die Unterstufe. In der Oberstufe geht es dann sportlich weiter. Die Sommersportwoche in Kroatien ist für die Jugendlichen immer ein Highlight“, erzählt Direktor Hannes Wolf stolz.

Erfolg bei Wettkämpfen

Ein besonderes Merkmal des BG/BRG St. Veit ist die sogenannte „Wettkampfwerkstatt“. In zusätzlichen Einheiten außerhalb des regulären Unterrichts bereitet das Sportlehrkräfteteam interessierte Schülerinnen und Schüler gezielt auf sportliche Wettbewerbe vor und fördert ihre individuellen Stärken.

Das Gymnasium St. Veit nehme regelmäßig und mit großem Erfolg an zahlreichen Wettkämpfen teil, darunter Skicross, Snowboard, Aquathlon, Leichtathletik, Fußball, Volleyball, Flag Football, Tennis, Tischtennis, Schach und Stocksport.

Direktor Wolf hat eine klare Vision für den Sportunterricht an seiner Schule: „Das Schulsportsiegel in Gold ist für uns nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch ein Ansporn, unseren eingeschlagenen Weg weiterzugehen und Bewegung als wichtigen Bestandteil unseres ganzheitlichen Bildungsangebots zu leben.“