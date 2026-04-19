„Die jüngsten schweren Unfälle auf der S37 und B317 haben einmal mehr die angespannte Verkehrssituation auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen Kärntens verdeutlicht“, das betont die Wirtschaftskammer (WK) Kärnten in einer Aussendung. Vermehrte Unfälle in den vergangenen Tagen hätten einmal mehr gezeigt, dass „die bestehende Infrastruktur längst an ihre Grenzen stößt“. „Verkehrsaufkommen und Sicherheitsanforderungen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert – die Straße konnte damit nicht Schritt halten.“

Dringenden Handlungsbedarf sieht daher auch St. Veits WK-Bezirksstellenobmann Walter Sabitzer. „Die jüngsten Unfälle auf der S37 und der B317 führen uns in dramatischer Weise vor Augen, wie wichtig sichere und leistungsfähige Verkehrswege sind. Es kann nicht sein, dass auf einer so zentralen Strecke weiterhin solche Risiken bestehen.“

Rasche Erweiterung als Priorität

2027 soll der Baustart für den Ausbau erfolgen. Das sei ein wichtiger Schritt. Sabitzer mahnt aber: „Jeder weitere Aufschub kostet im schlimmsten Fall Menschenleben. Der Ausbau der gesamten Achse S37, B317 und S36 ist keine Option, sondern eine klare Notwendigkeit.“ Neben der S37 müsse daher auch die B317 vierspurig ausgebaut und die Anbindung an die S36 konsequent weiterentwickelt werden. Nur so könne ein durchgängiger, sicherer und leistungsfähiger Lückenschluss im überregionalen Straßennetz erreicht werden.

„Die Verkehrsverbindungen im Bezirk St. Veit sind nicht nur für Pendlerinnen und Pendler, sondern auch für Betriebe, Lieferketten und die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Region von großer Bedeutung. Eine leistungsfähige Infrastruktur ist daher Grundvoraussetzung für Standortqualität und Wettbewerbsfähigkeit“, heißt es von der Kammer weiter. Ein rascher vierspuriger Ausbau der Strecke zwischen St. Veit und Friesach habe daher Priorität.