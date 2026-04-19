Wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Nötigung und Sachbeschädigung muss sich ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk St. Veit am Montag vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Er hatte sich mit dem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei drei Insassen sowie mehrere Passanten gefährdet.

In der Nacht auf den 21. September 2025 fiel einer Polizeistreife gegen 23.35 Uhr auf dem Parkplatz einer Diskothek in Klagenfurt ein Auto mit äußerst auffälliger Fahrweise auf – es war gerade dabei, vom Parkplatz wegzufahren. Die Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und versuchte, das Fahrzeug mittels Blaulichtes und Folgetonhorn zum Anhalten zu bringen. Daraufhin beschleunigte der Autolenker jedoch und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet davon.

Zur Seite gesprungen

Darüber hinaus missachtete der 16-Jährige auch eine mittels Zivilwagen errichtete Straßensperre, indem er auf einer Böschung am Streifenwagen vorbeifuhr. Auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Rosentaler Straße mussten einige Personen wegen des flüchtenden Fahrzeuges zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.

Leicht alkoholisiert

Bei der weiteren Flucht missachtete der Lenker einige Ampeln und touchierte auch die verfolgenden Dienstkraftfahrzeuge. Schlussendlich stieß das Fluchtfahrzeug gegen ein Dienstkraftfahrzeug, fuhr auf einen Betonsockel und blieb schwer beschädigt mit ausgelösten Airbags stehen. Im Auto befanden sich vier Personen, die ursprünglich alle bestritten, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Nach eingehender Befragung gestand der 16-Jährige, vor der Polizei geflüchtet zu sein, da er nicht im Besitz einer Lenkberechtigung war und Panik bekommen hatte. Ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung.