Anna Wedenig stürzte zu Boden, fiel ins Wasser und rutschte über einen Abgrund. Sie wurde nass, schmutzig und von einem springenden Hund umgeworfen. „Aber es war der coolste Nebenjob, den ich je gemacht habe", sagt die Frau aus Völkermarkt. Und gemacht hat sie – mit ihren erst 26 Jahren – schon viel: Während ihres Studiums war sie Unternehmerin, Model, Komparsin, Kellnerin, Trainerin in Sportvereinen und Backwarenzustellerin.

„Coolster Nebenjob“

Aktuell ist sie als Stunt-Frau in der deutschen Komödie „Eat Pray Bark – Therapie auf vier Pfoten“ zu sehen – wie erwähnt, ihr bisher „coolster Nebenjob“. Der Film mit zwiespältigen Kritiken ist auf Platz eins der deutschen Netflix-Film-Charts eingestiegen: Sogar Bill Kaulitz hat darin einen Gastauftritt. In den Hauptrollen sind bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen wie Martin Leutgeb oder Alexandra Maria Lara, die von Anna Wedenig gedoubelt wird.

Stunt-Frauen werden entgegen der landläufigen Meinung nicht nur in Action-Filmen bei wilden Explosionen gebraucht, sondern auch in harmloseren Szenen. „Ich musste mehrmals stürzen und einmal mit einer reißenden Schlammlawine von einem Berg rutschen“, erzählt Wedenig. Die Aufgabe von Stunt-Doubles sei es, Schauspielerinnen bei gewissen Aufnahmen zu ersetzen. Genau das hat sie gemacht.

Gedreht wurde von August bis Oktober 2024 in Tirol. Wie kam sie zu diesem Job? „Ich habe während meines Studiums begonnen als Model zu arbeiten.“ Zuerst auf Modeschauen. „Aber der Laufsteg und High-Heels sind nicht mein Ding.“ Sie trägt lieber Turnschuhe, Bergschuhe oder Skischuhe. Deshalb studierte sie auch Sportwissenschaften in Graz und machte später ihren Master in Innsbruck. Dort wurde sie nebenbei Sportmodel.

Sportmodel Anna Wedenig © shades1of1beauty/honorarfrei

Sie spielte unter anderem in einer Werbekampagne von Peek und Cloppenburg und Gigasport mit. „In einem anderen Werbespot habe ich sogar Ski-Freestyle-Olympiasiegerin Eileen Gu doublen dürfen, weil sie für diese Szene keine Zeit hatte“, schildert Wedenig. Vermittelt bekomme sie diese Jobs von Agenturen. Vieles organisiert sie aber selbst: Wie etwa die Arbeiten als Komparsin beim Bergdoktor oder in der Hauptabendserie „School of Champions“.

Die Auftritte in der Netflix-Komödie waren ihr bisheriger Höhepunkt: „Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte ein eigenes Stunt-Koordinationsteam, einen eigenen Schauspielwagen am Filmset und alle waren total nett. Manchmal habe ich mich gefühlt wie ein Star. Ich musste nicht einmal den Regenschirm selbst halten.“

Das ist ungewohnt für sie: Denn eigentlich ist sie eine Anpackerin und Selbermacherin. Ihre Mama starb leider sehr früh an Krebs, da war Anna Wedenig erst 12. „Das hat mich verändert, weil ich schon als Kind verstanden habe, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Ich habe mich danach nicht mehr viel um Kleinigkeiten geschert, weniger wegen Blödsinn rumgeheult. Ich habe mir einfach gedacht, egal, was noch passiert: Nichts kann so schlimm sein wie dieser Verlust.”

Das habe sie irgendwann mutiger werden lassen. Aus dem einst „schüchternen Mädchen mit wenig Selbstbewusstsein“ ist eine taffe, junge Frau geworden, die sich gerne ausprobiert. „Ich habe sehr viele Sportarten gemacht: Taekwondo, Rudern, Reiten, Vereinsvolleyball und mehr. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir das ermöglicht haben. Der Sport hat mir später sehr geholfen. Er hat mich stärker und selbstsicherer werden lassen.“

Gute Beziehung zur Familie

Zwei Jahre lang hatte die Mittzwanzigerin auch eine eigene Firma. Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund haben sie Mund-Nasen-Schnellmasken für Skihelme hergestellt. „Zuerst habe ich die Masken selbst genäht, am Ende haben wir mit drei Nähstudios zusammengearbeitet.“ Ihr handwerkliches Interesse habe sie genauso wie ihre Sportlichkeit „von daheim mitbekommen“. „Ich habe eine enge und gute Beziehung zu meiner Familie, insbesondere zu meinen zwei großen Brüdern. Ich bin sehr dankbar für sie“, betont sie.

Einer der Werbespots

Seit Kurzem wohnt die vielgereiste Sportwissenschaftlerin wieder in Klagenfurt und arbeitet als Trainingstherapeutin im Rehazentrum Althofen. Nebenbei wird die junge Frau bald als freiberufliche Tourenführerin sein. Auf die Zukunft freut sie sich. „Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe, möchte eine Familie gründen und auf dem Weg dorthin meine Ideen ausleben.“ Und wenn‘s mal nicht klappt, hält sie sich an ihrer Lieblingsweisheit fest, die in etwa so lautet: „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“