In wie vielen Jahren habe ich meine Investitionskosten für den eigenen PV-Strom durch niedrigere Stromrechnungen wieder eingespielt? Rentabel wird ein privates Photovoltaikprojekt am besten durch eine Optimierung des Eigenverbrauchs..

Große Stromverbraucher wie Wärmepumpen, Haushaltsgeräte, Zusatzheizungen oder Klimageräte können die Investition begünstigen, vor allem wenn sie zum optimalen Zeitpunkt Energie verbrauchen. Die Zeit des überdimensionierten Zupflasterns der Dachfläche ist auch aufgrund der viel niedrigeren Einspeisetarife vorbei.

Werner Unterweger, Geschäftsführer des PV-Generalunternehmens Enerix mit Sitz in Graz und einem Franchise-Standort in Wolfsberg, bestätigt: „Die Preise für Module, Batterien und Komponenten gehen inzwischen nach oben, aber es rechnet sich nach wie vor.“

Dass die Verbrauchsoptimierung samt Dimensionierung des inzwischen fast standardmäßigen Batteriespeichers in der Vergangenheit oft nicht passte, zeigt eine Studie des Fraunhofer-Instituts mit einem Forschungsbeitrag aus Kärnten: In Klagenfurt wurde mit dem FFG-Projekt „iLESS“ die Amortisationszeit für typische Privathaushalte durchgerechnet. Ergebnis: Oft werden zu große Batterien gekauft.

Ein Fraunhofer-Forschungsteam stellte mit Testhaushalten fest, ab wann sich PV-Investitionen wirtschaftlich rechnen © Fraunhofer Austria

In einem Haushalt mit typischen Haushaltsgeräten und einer Wärmepumpe amortisiert sich eine Batterie mit 5 Kilowattstunden (kWh) erst nach acht Jahren. Die von Anbietern oft empfohlene 10-kWh-Bafördertterie wäre viel zu groß. Sie würde sich laut dem simulierten Szenario erst nach 11 Jahren rechnen. „Dazu kommt, dass sie so gut wie nie voll aufgeladen wird“, heißt es vom Forschungsteam.

„Wir haben auch festgestellt, dass es keine frei verfügbaren Rechner gibt, die es Privatpersonen ermöglichen, den für sie optimalen Batteriespeicher auszuwählen“, kritisiert Projektleiter Marco Hudelist. Um datenbasiert entscheiden zu können, braucht es: die Effizienz der PV-Anlage sowie der Batterie, den Preis der Batterie pro kWh, die Installationskosten, den Strompreis für zusätzlich bezogene Energie sowie den Preis, den man für Einspeisungen erhält. Zusätzlich muss das Lastprofil vorliegen, das Stromverbrauch und -produktion im genauen Zeitverlauf abbildet. Dieses liefern Smart-Meter.

Richard Martin Grillitsch: „Die PV-Förderung war für uns nicht das Entscheidende“ © Privat

Richtig beraten fühlt sich nach wie vor die Familie Grillitsch aus Wolfsberg. Auf dem Dach des Einfamilienhauses wurde die PV-Anlage 2021 errichtet. Die Förderung sei damals zwar noch großzügiger gewesen, „aber uns ging es nicht um die Förderhöhe, sondern um mehr Stromunabhängigkeit“. Er würde sich, auch mit dem aktuellen, niedrigeren Pauschalbetrag, mit dem das Land Kärnten fördert, wieder dafür entscheiden.

„Wir haben schon ziemlich genau gewusst, was als Förderung zurückkommen würde. Das ist trotz der 22.000 Euro Investitionskosten samt Batteriespeicher nicht im Vordergrund gestanden“, so Richard Martin Grillitsch. Die großen Stromverbraucher seien Wärmepumpe, Pool und Sauna. Amortisieren würde sich das Projekt schon viele Jahre vor dem Ende der erwarteten Lebensdauer der Komponenten.

Laut Enerix-Chef Unterweger habe man in Kärnten die kurze Zeit „ohne Förderung“ vor der Öffnung des Calls am 15. April sehr wohl gemerkt. Die jüngsten Preissteigerungen bei PV-Modulen und Batterien aus China wirke sich noch nicht negativ auf die Nachfrage aus.