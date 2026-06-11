Am Samstag, dem 13. Juni, zeigt sich die Stadtgemeinde Spittal wieder von ihrer bunten und queeren Seite: Zum sechsten Mal findet nämlich die „Pride Parade“ statt. Die Vorbereitungen befinden sich in den letzten Zügen, man komme gut voran, teilt Lisa Worsche mit. Sie ist gemeinsam mit Gerrit Stoxreiter und Amirah Pranzl an der Organisation beteiligt und seit der ersten Stunde Teil des ursprünglich vierköpfigen Spittaler Pride-Teams. „Wir wollen die queere Sichtbarkeit und Akzeptanz auch in den ländlichen Raum bringen. Es ist wichtig, dass die Pride nicht nur in Großstädten wie Wien, Graz oder Klagenfurt gefeiert wird, denn es gibt auch in Oberkärnten und anderen ländlichen Regionen eine LGBTQIA+-Community.“

Wie bereits in den Jahren zuvor wird der farbenfrohe Tag im „Pride Village“ eingeläutet. Unter anderem sind ab 11 Uhr im Spittaler Stadtpark queere Gruppen und Initiativen aus Kärnten mit mehreren Infoständen vertreten. „Ein Team der Aidshilfe Kärnten wird auch wieder vor Ort sein. Dort konnte man letztes Jahr Schnelltests durchführen, das war richtig cool“, informiert Worsche. Außerdem hält die Wiener Rechtsanwältin Marie Christin Wölbitsch einen Vortrag zum Thema „Hass im Netz“ und auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft Klagenfurt hat ihr Kommen angekündigt.

Für die Sicherheit ist gesorgt

2024 wurde die Parade von einem Vorfall überschattet. Die Teilnehmer wurden von einer Gruppe junger Männer bedroht und beschimpft. Sie zeigten den Hitlergruß, deuteten mit ihren Händen Waffen an und riefen nationalsozialistische Parolen. Der Zwischenfall wurde zur Anzeige gebracht. Auch heuer überlassen Worsche, Stoxreiter und Pranzl nichts dem Zufall. Für die Sicherheit der Teilnehmer bei der Parade werden genügend Securitys und zahlreiche Polizeibeamte sorgen. „Wir sind mit den Beamten per Handy im stetigen Austausch. So können wir beziehungsweise sie im Ernstfall direkt reagieren“, beruhigt Worsche.

Ihre vollste Unterstützung sichern auch die Vertreter der Stadtgemeinde zu. „Spittal lebt von der Vielfalt seiner Menschen und Ideen“, sagt Bürgermeister Gerhard Köfer. „Deshalb freut es mich, dass am Samstag mit dem Street-Food-Market, dem Kleinfeld-Fußballturnier und der ‚Pride Parade‘ gleich drei Veranstaltungen im Stadtpark stattfinden. Wir haben uns im Vorfeld mit den Organisatoren der Pride Parade gut abgestimmt und stellen die notwendige Infrastruktur wie die Stromversorgung kostenlos zur Verfügung. Genau solche vielfältigen Angebote machen eine Stadt lebendig.“