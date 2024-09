Der Boden ist mit Hackschnitzeln übersät, langsam wird es voll, auf der Kegelbahn geht es rund. So lässt sich die Lage auf der Alternativen Wiesn am Eröffnungsvormittag am besten beschreiben. Vor 21 Jahren wurde der Verein „Schaubude Alternative Wiesn“ von Harald Mooshammer und Wolgang Haluschan gegründet. „Unsere Gründer wollten die einzige noch bestehende Kegelbahn, von denen es einst ein Dutzend auf dem Wiesenmarkt gab, wieder aufleben lassen. Und einfach eine Alternative zum Rummel am oberen Gelände schaffen“, erklärt Markus Rieger, Kassier des Vereins.