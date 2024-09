Am Samstag wurde der 661 St. Veiter Wiesenmarkt mit einem großen Trachtenumzug eröffnet. Mehr als 60 Gruppen und rund 1800 Teilnehmer verwandelten die Stadt in ein Farbenmeer. Tausende Zuseher verfolgten das Brauchtumsspektakel. Aber warum ist der Wiesenmarkt auch noch nach 661 Jahren so „in“, so modern?