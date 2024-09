Am Wochenende beginnt der 661. St. Veiter Wiesenmarkt. Wer hingeht, sollte auch eine ordentlich gefüllte Brieftasche mitnehmen. Zwar kam 2023 der Bankomat auf die Wiesn zurück, jedoch hilft das nur, wenn auch genug Geld am Konto ist. Denn die Preise für Essen und Getränke sind in diesem Jahr bei einigen Gastronomen wieder gestiegen.