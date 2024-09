„Wir vom Fach unter einem Dach“. So lautet das altbewährte Motto der Wirtschaftsmesse am St. Veiter Wiesenmarkt, die in diesem Jahr zum bereits 13. Mal über die Bühne geht, natürlich wie gehabt in der Blumenhalle. Zum ersten Mal geschieht dies unter neuer Führung – Unternehmer und Kürschnermeister Philipp Subosits hat nun das wirtschaftliche Zepter in der Hand und möchte den Kundinnen und Kunden eine interessante Auswahl an regionalen Betrieben bieten.