In wenigen Tagen, am 28. September, beginnt der 661. St. Veiter Wiesenmarkt. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren. Die Vorfreude bei Gastronomen und Schaustellern ist schon groß. Doch es gibt einen bitteren Beigeschmack. Die Standgebühren für Schausteller, Fieranten und Unternehmer wurden in diesem Jahr wieder erhöht. „Seit 2017 wurden die Gebühren von der Stadt um insgesamt 50 Prozent erhöht“, erklärt Schaustellerin Monika Pötscher. Sogar für den Schweinchenzug wird eine Wassergebühr verrechnet. „Ich verstehe, dass es auf dem Marktareal sauber sein muss. Und auch, dass man bei den Betrieben Wasser braucht. Aber wir zahlen beim Schweinchenzug eine höhere Wasserabgabe, als so mancher Gastronom.“