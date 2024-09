Wenn die Ausschank nicht funktioniert, ist Feuer am Dach. Das zu verhindern, dafür sind Michael Kattnig-Rachoy und Gerald Kordesch da, sie gehören zum Serviceteam der Brauunion und bauen am Wiesenmarkt alle Schankanlagen der zur Union gehörenden Biere auf. Am Mittwochvormittag sind sie in der Hütte des Kadölla Wirtes am Arbeiten. In der Hütte dreht sich gerade alles um die Schanktechnik. „Heute wird angeschlossen, danach werden die ganzen Biere geliefert“, erklären die beiden Männer. Die Leitungen werden im Rahmen der Arbeit durchgespült, desinfiziert und genau unter die Lupe genommen.