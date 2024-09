Jedes Jahr werden am St. Veiter Wiesen-Markt mehr als 100.000 Besucher erwartet.

Für die Stadt St. Veit sind die Vorbereitungen für den Wiesen-Markt sehr umfangreich.

Wie reist man am besten zum Wiesen-Markt an?

Das wird im Artikel erklärt.

Die Anreise mit dem Auto

Für die Besucher vom Wiesen-Markt wird es an den Markt-Tagen 10 Park-Plätze und 3 Park-Häuser geben.

Es wird auch rund um das Wiesen-Markt Gelände Park-Plätze geben.

Da soll es mehr als 3.000 Park-Plätze geben.

Die Besucher können dann ihr Auto auf einem Park-Platz abstellen, der etwas Geld kostet.

Oder sie stellen ihr Auto in einer Park-Garage oder auf einem Gratis-Parkplatz in der Innen-Stadt ab.

Die Kurzpark-Zonen in der Innen-Stadt sind während dem gesamten Wiesen-Markt gratis.

Am Wiesen-Markt wurden die Behinderten-Parkplätze schon organisiert.

Diese sind im Norden von der Blumen-Halle zu finden.

Im Osten von der Blumen-Halle gibt es eine Rampe für Rollstuhl-Fahrer.

Da können auch Menschen mit einem Kinder-Wagen zum Wiesen-Markt gelangen.

Mit dieser Rampe wird auch dafür gesorgt, dass Einsatz-Kräfte wie Polizei oder Rettung schnell auf das Wiesen-Markt Gelände kommen.

Weil am 1.Wochenende am Wiesen-Markt sehr viel los sein wird, empfiehlt die Gemeinde St. Veit, dass man die Park-Plätze beim Fachmarkt-Zentrum/Interspar oder beim Hasslacher Gelände in der Villacher Straße nimmt.

Oder man nimmt den Bummel-Zug, der die Besucher vom Bahnhof zum Wiesen-Markt bringt.

Wie reist man mit dem Zug an?

In der Zeit wo der Wiesen-Markt stattfindet, macht die ÖBB ihr Angebot besser.

Es wird 6.000 Plätze mehr in den Zügen geben.

Für die Anreise zum Wiesen-Markt sind alle Tickets von den Bundes-Bahnen und vom Verkehrs-Bund Kärnten gültig.

Die Verbindungen von Feldkirchen nach St. Veit sind von 06:00 bis 20:00 Uhr alle 2 Stunden.

Oder jede Stunde von 21:00 bis 03:00 Uhr.

Oder von Friesach nach St. Veit von 06:00 bis 03:00 Uhr am nächsten Tag.

Oder alle 30 Minuten von Klagenfurt nach St. Veit.

Samstag und Sonntag fährt der Zug von 06:00 bis 03:00 Uhr am nächsten Tag.

Die Markt-Referentin und Vize-Bürgermeisterin Silvia Radaelli von der SPÖ freut sich über die Zusammenarbeit mit der ÖBB.

Sie ist stolz, dass die ÖBB extra für den Wiesen-Markt mehr Züge bereitstellen.

Mit diesen Sonder-Zügen für den Wiesen-Markt ist die Anreise und Abreise für die Besucher sicherer.

Dadurch müssen die Besucher nicht selbst mit ihrem Auto zum Wiesen-Markt fahren.

Und es gibt weniger Verkehr.

Wie kommt man mit dem Fahrrad zum Wiesen-Markt?

Man kann auch mit dem Fahrrad zum Wiesen-Markt fahren.

Von der Stadt-Gemeinde St. Veit gibt es dafür etwas Besonderes.

Seit dem Frühjahr belohnt die Stadt St. Veit jeden, der mit dem Fahrrad fährt, mit City-Cards.

Was man dafür braucht, ist die „Ummadum“-App und man tritt der St. Veit/Glan Community bei.

Bei der Blumen-Halle gibt es für Fahrräder eine Fläche, wo man sein Fahrrad abstellen kann.

Für nächstes Jahr möchte die Stadt St. Veit noch mehr Fahrrad-Ständer aufstellen.

Das ist sehr gut für die Stadt.

Das sagt die Markt-Referentin.

Bei der Markt-Straße ist aber wenig Platz für Fahrräder.

In der Zeit vom Wiesen-Markt wird die Strecke, die man mit dem Fahrrad gefahren ist, von „Ummadum“ belohnt.

Wer mit dem Fahrrad nach St. Veit und wieder nach Hause fährt und die Strecke mit der Ummadum-App aufzeichnet, bekommt Punkte.

Die gesammelten Punkte kann man in Form von City-Cards bei den Betrieben von St. Veit einlösen.

Man kann auch Preise gewinnen.

Der Bürger-Meister Martin Kulmer von der SPÖ sagt, mit der App „Ummadum“ wird etwas für die Umwelt getan.

Die Anreise oder Abreise per Bummel-Zug

Der Bummel-Zug bringt die Besucher zum Wiesen-Markt.

Der Bummel-Zug fährt vom Bahnhof in St. Veit weg.

Samstag und Sonntag bringt der Bummel-Zug die Gäste auch vom Friedhof-Parkplatz zum Wiesen-Markt.

Für 1 Strecke zahlt man beim Bummel-Zug 2 Euro.

Die Anreise mit dem Bus

Man kann auch das Angebot für die Anreise zum Wiesen-Markt mit dem Bus von Reinsberger-Reisen nutzen.

Die Besucher werden vom Gurktal nach St.Veit gebracht und wieder zurück.

An beiden Wiesenmarkt-Samstagen (28.09. und 05.10). kann man auch mit dem Shuttle-Bus fahren.

Der Shuttle-Bus fährt um 19:30 beim Adeg in Weitensfeld los.

Man kann auf dieser Strecke bei verschiedenen Halte-Stellen in den Shuttle-Bus einsteigen.

Der Shuttle-Bus fährt um 01:00, 02:30, und um 03:00 Uhr wieder zurück.

Der Fahr-Preis pro Person und für die Strecke beträgt 10 Euro.

Die Anreise mit der Nostalgie-Bahn

Wer lieber mit dem Zug zum Wiesen-Markt fährt, der kann mit der Nostalgie-Bahn fahren.

Die Nostalgie-Bahn ist eine alte Dampf-Lok.

Der Dampf-Zug fährt von Klagenfurt über Villach und Feldkirchen nach St. Veit.

Die End-Station ist der St. Veiter West-Bahnhof.

Von dort ist es zu Fuß nicht mehr weit zum Wiesen-Markt.

Die Abfahrt ist am Samstag den 28.09. um 08:55 Uhr in Rosenbach.

Die Ankunft am Wiesen-Markt in St. Veit ist um 12:25 Uhr.

Um 16:05 Uhr ist die Rück-Reise.