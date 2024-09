Von Erdnuss-Karamell bis Himbeerfüllung: Ihre handgefertigten Schokolade-Pralinen liefert die St. Veiter Konditorin Claudia Röck per Onlineshop ihrer Pralinenproduktion “CK Chocolate“ innerhalb Österreichs aus. Viele Kunden hat man etwa in Wien und Tirol, wo der Tourismus sehr stark ist und die kleinen Süßigkeiten in Cafés und anderen Gastrobetrieben sehr geschätzt werden.