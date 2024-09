Nicht mehr lang, dann ist Wiesenmarkt in St. Veit! Im vergangenen Monat hat man dem Markt beim „Wachsen“ zusehen können. Seit Wochen wird rund um die Rennbahn gebohrt, gehämmert und geschraubt. Was aber auch viele Besucherinnen und Besucher im Vorhinein interessiert: Die Preisfrage – wie viel das kühle Blonde kosten wird.

Das Bier am Wiesenmarkt ist in diesem Jahr billiger als am Villacher Kirchtag, aber trotzdem teurer als im Vorjahr. In diesem Jahr verlangte man in der Draustadt am Kirchtag bis zu 7,50 Euro für einen halben Liter Bier.

Eine kurze Auswahl der Preise für das Bier zeigt, dass am Wiesenmarkt in diesem Jahr die Preisspanne ziemlich breit ist. Mögen es nur einige Cent sein, haben einige Gastronomen den Bierpreis trotzdem um bis zu zwölf Prozent erhöht. Manche Unterschiede erklären sich auch durch die „Spezialität“ des Angebotes. Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Gemischtes oder Weizen

Bei Taupes Genusswiesn genießt man entweder Erdinger Urweisse, Erdinger Mischbier oder auch einen Radler. Für einen halben Liter werden hier 7,30 Euro verlangt. Für ein kleines Bier zahlt man 5,50 Euro.

Beim Kärntner Trommlerkorps verlangt man für ein großes Bier 4,90 Euro und für das kleine Bier 3,90 Euro. Auf der Alternativen Wiesn zahlt man 5,10 Euro für das große Bier und 4,40 Euro für das kleine Bier. Der Preis gilt auch für das Wiesnbier und für die Radler.

Wiesnbier gibt es auch im St. Veiter Festzelt. Für das große Wiesnbier legt man 6,20 Euro hin, für das kleine 5,30 Euro. Im Steyrerhof kostet ein großes Bier 5,50 Euro, das kleine 4,80 Euro. Im House of Grill verlangt man für ein großes Bier 5,90 Euro, für das kleine 4,90 Euro. Im Wimitzer Festzelt zahlt man für ein großes Bier 5,90 Euro, für ein kleines 5,20 Euro und für ein Flaschenbier 5,20 Euro.

Bei Alfred Pfandl und bei Konrad Pfandl ist der Bierpreis gleich. Für ein großes Bier legt man 6,20 Euro hin und für ein kleines 4,90 Euro. In der Osteria San Vito gibt man für ein großes Bier 6,20 Euro und für ein kleines 5,20 Euro aus.