Noch nicht ganz 17 Jahre alt und auf einmal schon ein wenig „Autorität“ genießen bei den Kleineren in der Sommerschule im Gymnasium St. Veit „Es ist so arg, um wie viel älter die Kinder uns so schätzen“, erzählt Theresa Gogula, amüsiert von einem ihrer Erlebnisse in den ersten Tagen der Sommerschule. Sie hilft in einer Gruppe der vierten Klasse Volksschule im sommerlichen Unterricht. Die 16-Jährige aus Zeltschach wird im kommenden Schuljahr Schülerin der siebenten Klasse des Gymnasiums St. Veit sein. Jetzt, in den Ferien, ist sie als „Buddy“ in der Sommerschule tätig. Weitere drei Mitschülerinnen unterstützen gemeinsam mit Theresa die unterrichtenden Lehrkräfte in der Sommerschule: Elina Pana, Naomi Ratarciuc und Lilly Wernegger: „Elina wurde sogar auf 22 geschätzt“, erzählen die Mädchen.