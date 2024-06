127 Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer in Kärntens Pflichtschulen werden für das Schuljahr 2024/25 auf der Homepage der Bildungsdirektion für Kärnten ausgeschrieben. Konkret handelt es sich um 74 Planstellen im Volksschulbereich, 47 Planstellen bei Mittelschulen, eine Planstelle bei Sonderschulen, vier Planstellen bei Fachberufsschulen und eine Planstelle an polytechnischen Schulen. Lehrerinnen und Lehrer können sich zwischen 17. Juni und 23. Juni 2024 dafür bewerben.

Im Bundesschulbereich werden 39 Planstellen für Lehrerinnen und Lehrer ausgeschrieben. Auf den AHS-Bereich, beziehungsweise den Bereich Bundesschulcluster entfallen 13 Stellen, auf den Bereich BMHS 20 Stellen, vier Stellen werden an Schulen für Sozialbetreuungsberufe ausgeschrieben, zwei Stellen entfallen auf die BAFEP. Insgesamt sind damit in Kärnten derzeit 166 Planstellen für Lehrende ausgeschrieben.

Auch Quereinsteiger gefragt

Bewerbungen sind zwischen 17. und 23. Juni 2024 auf der Homepage der Bildungsdirektion unter https://bewerbung.bildung.gv.at möglich. Für dieses Ausschreibungsverfahren können sich neben Lehramtsabsolventinnen und -absolventen wieder zertifizierte Quereinsteiger im Bereich der AHS, BMHS, Mittelschulen, FBS und Polytechnische Schulen bewerben. Nähere Informationen zum Quereinstieg finden Sie auf der Homepage www.klassejob.at.

Weitere Ausschreibungen folgen wohl

Dies ist, heißt es von der Bildungsdirektion, voraussichtlich nicht die letzte Ausschreibung für das kommende Schuljahr in unserem Bundesland. Bildungsdirektorin Isabella Penz: „Wir freuen uns als Bildungsdirektion gut ausgebildeten Kärntnerinnen und Kärntnern attraktive Arbeitsplätze in Kärntens Schulen bieten zu können. In der digitalisierten Wissens- und Bildungsgesellschaft gewinnt der Beruf der Pädagoginnen und Pädagogen zunehmend an Bedeutung, um den rund 68.000 Kärntner Schülerinnen und Schülern das entsprechende Rüstzeug für die Herausforderungen der Zukunft mitzugeben“.