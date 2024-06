An der HTL Villach wird seit dem Jahr 1973 Bildungsgeschichte geschrieben. Im Tschinowitscherweg, wo einst eine Fachschnitzerschule mit sieben Schülern anzutreffen war, findet sich heute Kärntens größte Bildungseinrichtung für sogenannte MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Mehr als Tausend Schülerinnen und Schüler werden in der Einrichtung von rund 120 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. In den vergangenen vier Jahren gestaltete sich der Schulalltag für sie alle fordernd, denn der gesamte Campus wurde bei laufendem Betrieb umgebaut und modernisiert. Am heutigen Freitag wurde der Abschluss des größten Schulbauprojekts der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) in Kärnten gefeiert. Unter den Gästen fanden sich Bildungsminister Martin Polaschek, Nationalratsabgeordneter Peter Weidinger, Landtagsabgeordnete Stefanie Ofner (alle ÖVP), Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), die Villacher Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ), Bildungsdirektorin Isabella Penz, Schuldirektor Peter Kusstatscher und zahlreiche andere Gäste.