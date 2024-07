Vor zwei Monaten haben sich Verena Münzer (29) und ihr langjähriger Partner Michael (29) das Ja-Wort gegeben. Im kleinen Kreis haben die beiden am 25. Mai geheiratet, den Standort haben sie bewusst in ihrer Heimat gewählt, wie die frisch verheiratete Frau erklärt: „Mein Mann Michael kommt aus Kraig, deswegen wollten wir die Hochzeit auch dort veranstalten. Da es dort aber keine Lokale mehr gibt, haben wir uns dazu entschieden, in Kraig nur standesamtlich zu heiraten und kirchlich dann in meinem Heimatsort Lölling.“ Für die gastronomische Versorgung war das Gasthaus Lauchart zuständig, für musikalische Unterhaltung sorgte Erwin Pintl.

Alles in allem verlief die Hochzeit wie geplant, an ein besonderes Ereignis erinnert sich Münzer gerne zurück: „Die Planung haben mein Mann und ich zum Großteil alleine übernommen. Es war relativ unkompliziert, genauso wie die Hochzeit im Endeffekt. Von den Gästen haben wir nur Positives gehört, vor allem die Ringübergabe ist vielen - so auch mir - im Kopf geblieben. Meine dreijährige Tochter Lea hat uns die Ringe gebracht, sie waren auf einem Holzgestell platziert, das meine Mutter selbst gebastelt hat.“ Als Beistand wählte die 29-Jährige ihre beste Freundin Marianne (28), Bräutigam Micheal entschied sich ebenso für seinen langjährigen Freund Fritzi Grabner (48).

Gelassener Blick auf die Zukunft

Seit mittlerweile 13 Jahren ist das frisch verheiratete Paar liiert, kennengelernt haben sich die gelernte Friseurin und der selbstständige Installateur über das Internet. Viele Veränderungen spielten sich in dieser Zeit ab, eine davon war die Geburt der gemeinsamen Tochter Lea im Jahr 2021.

Gerne erinnert sich die Mutter an die Zeit zurück, wie sie selbst sagt: „Die Schwangerschaft war für mich eigentlich kein großes Ding. Es hat sich nicht viel geändert, wir gingen beide relativ entspannt an die Sache ran. Heute kann ich mir ein Leben ohne meine Tochter gar nicht mehr vorstellen, ein Familienleben ist einfach wunderschön“, so Münzer. Als Spielkumpane ist der Familienhund Franzi stehts im Einsatz, seit fünf Jahren begleitet er das Paar Tag für Tag.

Seit 2017 wohnt das Paar in Kraig. Den Großteil ihrer Freizeit verbringen sie am liebsten zu Hause, wie die Mutter erklärt: „Mein Mann und ich sind beide nicht so wirklich die Urlaubs-Typen. Wir finden es daheim am schönsten. Deswegen sind wir viel lieber auf Tagesausflügen anstatt irgendwo im Ausland.“ Welche großen Schritte in Zukunft noch anstehen, bleibt für das Ehepaar vorerst offen, oder wie Münzer selbst sagt: „Michael und ich sind beide sehr offen und entspannt. Was in Zukunft noch auf uns zukommt, werden wir schon sehen. Was kommt, das kommt.“