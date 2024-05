Aufmerksam auf Andrea Hofer aus Feldkirchen ist Thomas Amlacher aus Zlan in Stockenboi im Jahr 2017 auf der Dating-Website „Kärntner Singles“ geworden. „Thomas war sofort sehr angetan von ihrem Profilbild. Nach einigen Telefonaten und vielen Nachrichten, die geschrieben wurden, kam es zum ersten Treffen“, erklären der Polier und die Sekretariatsangestellte. „Und es war um uns beide geschehen.“

Kurz nach dem ersten Treffen wurden auch die Kinder einander vorgestellt. „Und es entstand über die Jahre eine tolle Patchworkfamilie. Andrea brachte zwei Kinder, Kristin (heute 14) und Madlen (12), und Thomas brachte Leon (12) in die Beziehung mit“, schreibt das Paar. Im selben Jahr zog er nach Feldkirchen. Im Jahr 2019 folgte der Kauf eines Eigenheims.

Mit Familie und Freunden wurde die Hochzeit gefeiert © Jasmin López Quezada

Im Januar 2024 beschlossen Andrea und Thomas, Nägel mit Köpfen zu machen. Am 17. Mai wurde im Feldkirchner Standesamt im Amthof geheiratet. „Eine schlichte, aber dennoch sehr ergreifende Zeremonie rundete die Eheschließung ab.“ Als krönende Überraschung durfte das frischgebackene Ehepaar weiße Hochzeitstauben in den Himmel fliegen lassen, die der Taubenzüchter Kurt Pitschmann aus Kärnten als Geschenk präsentierte.

Mit Freunden und Familie wurde in Kogler’s Pfeffermühle in St. Urban gefeiert. Die Hochzeitsreise soll an einem Wochenende in einer Therme im Herbst oder Winter stattfinden.