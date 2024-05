Im Jahr 2015 veröffentlichte das Schlager-Duo „Sunnagluat“ die Single „Hintnausdorf“. Gesungen wurde das Lied von den Kindergartenpädagoginnen Eva Treffner (damals Auernig) und Manuela Haberl. Manuela Haberl hat vor Kurzem ihren Lebensgefährten Markus geheiratet und heißt nun Schwarzl.

In Tirol wurde die Wirtin Rosi Schipflinger besucht © KK/Privat

Geheiratet wurde in Tirol. „Nur mit unseren Eltern und unserem Sohn machten wir uns heimlich auf den Weg nach Kitzbühel, um dort zu heiraten. Einen Tag davor reisten wir bei Regenwetter an, an unserem Hochzeitstag strahlten wir aber mit der Sonne um die Wette! Nach der standesamtlichen Trauung ging es zum wunderschönen Schwarzsee und danach auf den Sonnberg zur singenden Wirtin Rosi Schipflinger. Es war für uns ein perfekter und völlig stressfreier Tag. Am Wochenende ging es wieder nach Hause und erst, als wir zu Hause angekommen waren, sendeten wir an unsere Familien und ein paar Freunden eine Nachricht mit der Einladung zu Kaffee und Hochzeitstorte“, erklärt das Ehepaar. Handys waren bei der heimlichen Trauung verboten, „damit nicht ‚aus Versehen‘ ein Foto an die Öffentlichkeit beziehungsweise an die Familie zu Hause gesendet werden konnte“. Die Reise nach Kitzbühel wurde mit einer Hochzeitsreise verbunden, „und wir ließen es uns dort im Wellnesshotel ‚Arosa‘ gut gehen.“

Das Paar kennt sich schon seit 20 Jahren, geknistert hat es allerdings erst später. „Unser gemeinsamer Weg begann vor rund acht Jahren beim Herzogstuhl. Kurz danach stand ich mit Chips und Wein vor Manus Haustür und ab da gab es uns nur noch zu zweit. Die gemeinsamen Interessen wie Musik, Reisen und Darten schweißten uns mehr und mehr zusammen. Unsere Liebe machen unsere zwei Kinder Moritz und Marco perfekt“, sagt der Bräutigam. Die Elementarpädagogin und der Veranstaltungstechniker wohnen in Glanegg.