Bereits vor 20 Jahren lernten einander Norbert Rohseano und Mirjam Lackner außerhalb des Polizeidienstes kennen. Mirjam arbeitete zu dieser Zeit als Büroangestellte in einem Villacher Autohaus, welches für die Reparatur der Funkwägen zuständig war. Schon damals waren sich die beiden sympathisch, jedoch blieb es nur bei der Sympathie.

Zwei Jahrzehnte später fühlte sich die sportbegeisterte Mirjam dazu berufen, die dreijährige Ausbildung zur Polizistin in Krumpendorf zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt leitete Norbert bereits eine Abteilung in der Polizeischule und hatte sein Büro im selben Gebäudetrakt wie seine Zukünftige. Getroffen haben die beiden einander allerdings erst nach zwei Jahren im Kasernenhof auf dem Weg zum Mittagessen.

Die beiden machten da weiter, wo sie vor 20 Jahren aufgehört hatten. Da sich die Lebensumstände bei beiden nun völlig geändert hatten, stand einem gemeinsamen Kaffee auch nichts mehr im Weg. Zwischen den beiden entwickelte sich eine Dynamik, in der sie herausfanden, dass sie gemeinsame Interessen und Hobbys teilen. Als Ausgleich zum stressigen Polizeidienst zieht es das Paar häufig ans Wasser, wo sie ihre Freizeit beim Schwimmen und Stand-Up-Paddeln verbringen. Es dauerte nicht lange, bis sie merkten, dass sie ihren Weg gemeinsam gehen möchten.

Die begeisterten Outdoor-Sportler machten also „Nägel mit Köpfen“. Ein Jahr später läutete nicht die Kirchenglocke, sondern die Schiffsglocke. Mit einer Hochzeit im kleinen Kreis besiegelten sie ihr gemeinsames Glück. Die standesamtliche Trauung fand an Deck der MS Velden in Maria Wörth statt. Rund 20 Gäste bestehend aus dem engsten Familien- und Freundeskreis feierten gemeinsam mit dem Brautpaar ihr Glück.

Nach der Hochzeit zog es die beiden reiselustigen Beamten an die Westküste der Vereinigten Staaten und besuchten berühmte Städte wie Los Angeles und San Francisco. Ein Kurztrip nach Las Vegas durfte dabei auch nicht fehlen. Zum Ausklang ihrer Kalifornien-Reise verbrachten die beiden noch acht Tage in Waikiki auf Hawaii.

Mit einem zwinkernden Auge möchte der Chefinspektor Norbert allen angehenden Eheleuten noch vier Worte zum Eheglück mitgeben: „Du hast Recht, Liebling.“