Jakob und Anna Ebner sahen sich das erste Mal bei einem Workshop in Eisenstadt. Da funkte es zwischen der Oberösterreicherin und dem Kapellmeister der Musikkapelle Himmelberg noch nicht richtig - „ein bisschen“, räumt Jakob Ebner schmunzelnd ein. Der Musikschullehrer und Kapellmeister der Musikkapelle Himmelberg traf „seine“ Anna dann beim Bezirksblasmusiktreffen am Urban See wieder und hier sprang der Funke über. Nun haben der 33-Jährige und die 29-Jährige in Ossiach geheiratet. „Weil wir beide aus traditionell bäuerlichen Familien kommen, war es eine recht große Hochzeit mit rund 100 Erwachsenen und 30 Kindern.“