Die Liebesgeschichte von Anja Allmann (33) und Balthasar Jandl (34) nahm im Internet ihren Anfang. Die beiden haben sich im Jänner 2018 auf Parship kennengelernt. Nach intensivem schriftlichen Kontakt entschieden sie sich für ein erstes Treffen im Kino. Ein paar Tage später brach Anja Allmann aus Zammelsberg nach Klein St. Paul auf, um Balthasar Jandl bei einem Spaziergang durch den Ort näher kennenzulernen. „Diese ruhige Kulisse bot uns die perfekte Gelegenheit, um uns besser kennenzulernen und tiefergehende Gespräche zu führen.“

Man war sich von Anfang an sympathisch: „Es schien, als würden wir uns schon ewig kennen“, erzählt die 33-Jährige. Mit einem gemeinsamen Skiausflug und vielen weiteren Treffen nahm die Liebesgeschichte ihren unaufhaltsamen Lauf: „Jeder Tag war eine neue Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen, zu lachen und die Liebe zu feiern.“

Umzug in die eigenen vier Wände

Anja Allmann, die bei „Elektrosysteme Jerabek“ in Himmelberg als Bürokraft arbeitet, und Alpacem-Mitarbeiter Balthasar Jandl wollten ihren weiteren Weg im Leben gemeinsam gehen. Im Dezember 2019 zogen sie in ihr neues Eigenheim in Guttaring. Zwei Jahre kam Tochter Anika zur Welt und machte das Glück der jungen Familie perfekt.

Hochzeit musste abgesagt werden

Schließlich sollten die Hochzeitsglocken läuten. Doch ein trauriges Ereignis überschattete die geplante Trauung im Mai 2022: „Leider mussten wir aufgrund eines Todesfalls in der Familie die Hochzeit eine Woche vorher absagen“, berichten die beiden. Zum Glück konnte die Braut Anja ein neues Datum in zwei Jahren finden. Geduld war gefragt, aber das Paar feierte am 22. Juni 2022 bereits die standesamtliche Hochzeit in kleinem Kreis.

Die standesamtliche Hochzeit wurde schon 2022 gefeiert, Lorenz war bereits „auf dem Weg“ © kk/Privat

Und das Warten auf die kirchliche Trauung hatte auch etwas Gutes. Denn so konnte der im August 2022 geborene Sohn Lorenz die Feierlichkeiten miterleben.

„Happy End“ für das Paar

Genau zwei Jahre nach der standesamtlichen Hochzeit war es dann so weit. Anja Allmann, die nun Jandl heißt, und ihr Geliebter Balthasar wagten den Schritt vor den Altar. Am 22. Juni 2024 gaben sie sich das Ja-Wort. Mit Familie, Freunden und Bekannten wurde bis in die Nacht zu Hause am Hof gefeiert. „Es war ein Traumtag mit vielen Emotionen“, berichtet das frisch getraute Paar.

Somit hatte die Liebesgeschichte ein „Happy End“, das natürlich noch lange nicht zu Ende ist. Anja und Balthasar Jandl genießen weiterhin die Zeit miteinander, als verheiratetes Paar und Familie.