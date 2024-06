Die Bäuerinnen und Bauern der 21. Staffel der ATV-Show „Bauer sucht Frau“ stehen noch ganz am Anfang, bei der Suche nach dem ewigen Liebesglück. Dass dies schnell passieren kann, zeigen der Görtschitztaler Bauer Helmut und seine Petra, die bei der 19. Staffel mit dabei waren. Sie haben sich vor zwei Jahren bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt und leben nach wie vor glücklich und schwer verliebt auf Helmuts Hof. Das Traumpaar aus der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“ hat sich damals beim Staffelfinale verlobt, doch verheiratet sind die beiden noch nicht, denn die passende Hochzeitslocation konnte noch nicht gefunden werden.

Petras Traum ist dank „Bauer sucht Frau“ in Erfüllung gegangen: „Mir geht es da fantastisch mit dem besten Mann für mich auf der ganzen Welt. Dass Träume wirklich in Erfüllung gehen, ist ganz selten, aber ich hab‘ das Glück, es ist einfach ganz was Besonderes und dank ‚Bauer sucht Frau‘ ist das in Erfüllung gegangen.“

Für die Hochzeit haben die Beiden noch nicht den richtigen Ort gefunden. Petra: „Wir haben schon oft darüber geredet, wo wir uns das vorstellen könnten. Ein Lokal anmieten oder so, aber im Endeffekt haben wir gesagt, wir wollen in der Nähe bleiben. Wir haben nach dem passenden Ort gesucht, aber nichts gefunden.“ Petra hat jetzt eine besondere Überraschung für ihren Helmut: „Ich freue mich schon so und bin so neugierig, was der Helmut dazu sagt. Mir klopft das Herz bis ganz oben und mir drücken die Tränen. Ich hoffe ihm gefällt das genauso gut wie mir.“

Sie hat die Scheune zur Hochzeitslocation umfunktioniert und liebevoll dekoriert. Sie erzählt von ihrem Plan: „Irgendwann war es dann soweit. Während dem Heu für die Kühe Machen, war es klar, ich habe auf das Gebälk rauf geschaut und mir gedacht, es ist einfach nur schön. Seine Familie ist da immer gewesen und uns verbindet da so viel. Wir werden die nächsten 30 Jahre noch hier reingehen und daran denken, dass wir hier geheiratet, gefeiert und getanzt haben. Und wir können vielleicht irgendwann einmal unseren Kindern zeigen, dass es hier stattgefunden hat. Wir fühlen uns hier wohl, wir sind hier daheim, es gibt keinen schöneren Platz.“

Wie wird Helmut auf die Überraschung reagieren? Das gibt’s am Mittwoch um 20.15 Uhr auf JOYN und bei ATV zu sehen.