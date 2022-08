Der St. Veiter Kandidat in der neuen Staffel der ATV-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" durfte seine auserwählten Damen im Sommer auf seinem Hof begrüßen. Bevor die erste Folge der Hofwoche am 7. September ausgestrahlt wird, verriet der Fernsehsender, welche vier Frauen das Herz des Ebersteiners erobern wollen.

Zwei der Frauen, die Helmut (47) eingeladen hat, kommen ebenfalls aus Kärnten: Die 41-jährige Petra und die 29-jährige Pamela. Außerdem reiste auch Carmen aus Deutschland an, sowie die Unternehmensberaterin Nathalie.

Nathalie © (c) Rene Succaglia

Petra © (c) Rene Succaglia

Carmen © (c) Rene Succaglia

Pamela © (c) Rene Succaglia

Optisch sind die vier Frauen sehr verschieden. "Ich will mich da nicht festlegen, sie soll einfach zu mir passen", sagt der leidenschaftliche Bauer in einem Interview über seine Traumfrau. Welcher Dame es gelingt, sein Herz zu erobern, und wie sich Helmut in der Hofwoche schlug, kann man ab 7. September jeden Mittwoch auf ATV sehen.