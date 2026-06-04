Die auf rund 1500 Metern Seehöhe im steirisch-kärntnerischen Grenzgebiet der Stadtgemeinde Bad St. Leonhard gelegene Schrottalmhütte wird ab sofort von Klaus Mayer als neuem Pächter geführt. Der gelernte Koch-Kellner bringt gastronomische Erfahrung mit, war er doch 14 Jahre lang Betreiber eines Hotel-Restaurants am Millstätter See. In den letzten Jahren war der gebürtige Klagenfurter in der Schmiermittelindustrie beschäftigt. „Über Bekannte erfuhr ich von der Möglichkeit, die Schrotthütte zu pachten“, erzählt der 62-Jährige, der auch rund 170 Kälber als Almhalter zu betreuen hat. Wenn es die Zeit erlaubt, wird der dreifache Familienvater auch von seiner Frau Andrea unterstützt, die hauptberuflich als Masseurin tätig ist.

Das sind die Preise

Die Speisekarte mit Speisen aus der Region und eigener Produktion weist sowohl warme als auch kalte Speisen auf. Die Tagessuppe kostet 5 Euro, Käsnudeln mit Salat gibt es um 12,50 Euro. Der Schweinsbraten mit Beilagen kostet 15,50 Euro. Aus der Kalten Küche gibt es eine fein garnierte Brettljause um 16,50 Euro, ein belegtes Brot um 9 Euro. Auf der Getränkekarte gibt es etwa ein Glas Most (0,3 l) um 3 Euro, Apfelsaft (0.5 l) um 4,50 Euro und Schnäpse um 4 Euro. Die Almhütte ist noch bis Ende September geöffnet. Montag ist Einkaufstag. Übernachtungen nur nach Voranmeldungen. Am 14. Juli steigt der „Schottalkirchtag“ mit der „Stoni Power“.