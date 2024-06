Innerhalb der Landjugend (LJ) wird getanzt, gefeiert und die Gemeinschaft sowie der Zusammenhalt gelebt. So ist es nicht verwunderlich, dass sich die Menschen dort nicht nur kennenlernen, sondern manchmal auch lieben lernen. Genau das trifft auf Roman Pirker und Leonie Pacher aus Sörg zu, die sich durch die örtliche LJ-Gruppe kennenlernten. „Im Februar 2016 kamen wir dann zusammen, sind nun also schon über acht Jahre ein Paar“, lächelt der Bräutigam.

Antrag an der kroatischen Küste

Nach etwas mehr als sieben Jahren Beziehung stellte Pirker im vergangenen Juli schließlich die Fragen aller Fragen und machte seiner Freundin, die nun den Nachnamen ihres Ehemannes führt, den Heiratsantrag. „Vor einer tollen Kulisse, wir waren nämlich am Meer, genauer gesagt in Kroatien“, schildert der 26-Jährige, der beruflich in einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen tätig ist. „Ich habe vorher natürlich auch ihre Eltern gefragt, ob der Antrag in Ordnung geht.“

Zahlreiche Gäste feierten mit Leonie und Roman Pirker © KK/Privat

Und so kam es schließlich am Samstag, 1. Juni zur großen Hochzeit. „Die standesamtliche Trauung fand bei meinen Eltern am Steinerhof in Liebenfels statt, die kirchliche Trauung in Sörg“, erzählt Pirker. Wer kein Nachsehen mit dem Ehepaar hatte, war der Wettergott. „Es hat wirklich den ganzen Tag geregnet, das war schon etwas blöd.“ Vor allem, da die standesamtliche Hochzeit unter freiem Himmel geplant war. Pirker: „Während wir mit dem Fotografen beschäftigt waren, haben unsere Familien alles umgebaut und wir konnten dann im Trockenen eine wunderschöne standesamtliche Trauung am Steinerhof feiern.“

Gemeinsame Hobbys verbinden

Rund 125 Leute waren bei der Eheschließung dabei, gar 160 bei der anschließenden Hochzeitsfeier im „Glanzerstadl“ in Hintnausdorf, bei der die Kärntner Buam für eine ausgelassene Stimmung sorgten. Nicht fehlen durften natürlich auch große Abordnungen der Landjugend Sörg sowie der Singgemeinschaft Sörg, bei der beide aus Leidenschaft mitsingen. „Gesang und Tanz sind unsere großen Hobbys, die uns auch verbinden“, freut sich der Bräutigam.

Beim Fotoshooting musste aufgrund des Wetters etwas improvisiert werden © KK/Privat

Die große Hochzeitsreise verbrachten die beiden anschließend von 3. bis 10. Juni auf der griechischen Insel Kreta. Kind hat das Ehepaar zwar noch keines, aber: „Es gibt einen großen Kinderwunsch, der sich hoffentlich in den nächsten Jahren erfüllen wird“, lächelt Pirker.