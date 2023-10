Die kultige Erni Bar in St. Georgen am Längsee dürfte schon einige Menschen zusammengebracht haben, darunter befinden sich auch Alina Schibich und Andreas Jannach. Im Sommer 2017 waren sie eigentlich nur als Begleitung für ihre Freunde in der Erni, die damals ein Date hatten. Während es bei den Freunden leider nicht funkte, lernten sich Alina und Andreas kennen und lieben.