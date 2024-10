Die Kleine Zeitung feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 120 Jahre. Aus diesem Anlass laden wir zu einer exklusiven Geburtstagstour durch die Steiermark und Kärnten ein. In insgesamt neun Regionen wird in beliebten Gasthäusern eine unvergessliche Veranstaltung gefeiert, bei der die Leserinnen und Leser sowie prominente Gäste aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und Wirtschaft zusammenkommen. Das Besondere: Die Rechnung übernimmt das Geburtstagskind, also die Kleine Zeitung.

Der nächste Stopp der Tour findet am Freitag, dem 11. Oktober, im TirolerHof Dölsach statt. Ab 17 Uhr dürfen sich die Gäste auf ein inspirierendes Gespräch zwischen Chefredakteur Wolfgang Fercher und Werner Frömel, dem ehemaligen Chef des Organisationskomitees für den alpinen Skiweltcup in Lienz, freuen. Neben spannenden Diskussionen erwartet die Teilnehmer auch ein kulinarischer Höhepunkt: köstliches Essen und erfrischende Getränke. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.

120 Tickets werden verlost

Wer die Chance haben möchte, gemeinsam mit der Kleinen Zeitung zu feiern, kann am Gewinnspiel der Kleinen Zeitung teilnehmen. Verlost werden 120 Tickets. Die Teilnahme ist ganz einfach: Schicken Sie bis Montag, 7. Oktober, um 23.59 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Geburtstagstour Lienz“ an veranstaltungen@kleinezeitung.at. Mit etwas Glück sichern Sie sich Ihren Platz.

Feiern Sie mit uns und erleben Sie Gespräche, kulinarische Genüsse und eine unvergessliche Atmosphäre in exklusivem Ambiente – live bei der Geburtstagstour der Kleinen Zeitung!