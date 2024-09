Wenn Jubilare den 100. Geburtstag feiern oder ihn gar überschreiten, kommen in der Steiermark traditionellerweise auch Politiker zum Stelldichein. Das war im Fall des Jubiläums der Kleinen Zeitung nicht anders. Zur 120-Jahr-Feier samt Open-House-Day am Samstag waren zahllose Persönlichkeiten vertreten. Durchaus mit Geschenken im Schlepptau – so brachte Bildungsminister Martin Polaschek, der als ehemaliger Rektor der Uni Graz eine lange Bindung zum Haus hat, eine Geburtstagstorte und jede Menge Lob mit. Wie auch zahlreiche andere Gäste nicht mit positiven Erinnerungen an die Kleine Zeitung sparten: „Sie ist eine Kindheitserinnerung“, sagten Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler und Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk unisono.

Ob die oft kritischen Berichte auch manchmal Verstimmung verursachen? „Es gibt wohl keinen in der Politik, der sich nicht schon über einen Artikel oder ein Bild geärgert hat – da ist man in bester Gesellschaft“, lacht FPÖ-Landesparteichef Mario Kunasek. Die grüne Parteichefin Sandra Krautwaschl nennt als Beispiel, wenn „Parteiinterna in der Zeitung groß aufgeblasen werden – aber das ist ja euer Job und gehört dazu“.

Und diesen Job würdigten Gäste wie EU-Parlamentarier Reinhold Lopatka, Alt-LH Hermann Schützenhöfer, AK-Präsident Josef Pesserl, Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher, Uni-Graz-Rektor Peter Riedler, Grawe-Vorstand Othmar Ederer, Bühnen-Graz-Geschäftsführer Bernhard Rinner, Militärkommandant Heinz Zöllner, Landesrat Karlheinz Kornhäusl oder Neos-Chef Niko Swatek.

Neben jeder Menge Lob für die regionale Berichterstattung bedauert Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP), dass die Zeitung im Regen oft nass bei ihm ankommt. Ein anderes Manko sieht die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ), die als Rätsel-Liebhaberin zu oft ähnliche Fragen findet. Apropos Rätsel: SPÖ-Parlamentarier Jörg Leichtfried findet die schweren Sudokus manchmal unlösbar: „Das kann tatsächlich nerven“.

Abseits dessen gratulierten Superintendent-Kurator Michael Axmann, Messe-Graz-Vorstand Armin Egger, TV-Moderator Willi Gabalier, Soziologe und Herausgeber Manfred Prisching, Alt-Med-Uni-Rektor Hellmut Samonigg, Chocolatier Josef Zotter, die Schauspieler Michael Ostrowski und Pia Hierzegger, Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, die Kaffee-Granden Edith und Johannes Hornig oder der Aufsteirern-Macher Markus Lientscher.