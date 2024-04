Große Tour durch die Steiermark und Kärnten

Auf unserer Geburtstagstour machen wir in 9 Regionen halt und veranstalten jeweils in einem beliebten Gasthaus ein unvergessliches Event. Unvergesslich wird jedes Event, weil sein Herzstück das gemeinsame Feiern ist, bei dem die Rechnung selbstverständlich aufs Geburtstagskind geht. Und weil Persönlichkeiten der Kleine Zeitung (Chef-) Redaktion mit Gästen aus Kunst, Kultur und Geschichte, aus Film und Fernsehen sowie aus Sport und Wirtschaft inspirierende Gespräche führen. Unvergesslich aber vor allem deshalb: weil Sie live mit dabei sein können!

Zum 120. Jubiläum verlosen wir 120 Tickets

Was Sie tun müssen, um unsere Feierlichkeiten samt Gesprächsrunden in exklusivem Ambiente miterleben zu können? Nehmen Sie einfach an unserem Geburtstagstour-Gewinnspiel teil! Wir verlosen je 120 Tickets, die heißbegehrt sein dürften. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja das Glück, mit dabei zu sein, wenn unterschiedliche Macher:innen aus der Region zusammenfinden, um die Fragen unserer Zeit und Zukunft zu diskutieren.

Wir drücken Ihnen die Daumen und freuen uns, wenn wir Sie auf unserer Geburtstagstour begrüßen können!