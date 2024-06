Was haben Westfalia Schalke (heute FC Schalke 04), Sackhüpfen als Olympische Disziplin und die Kleine Zeitung gemeinsam? Das Jahr 1904. Denn in diesem wurde der Fußballklub gegründet, das heutige Kinderspiel war ausschließlich in diesem Jahr bei den Olympischen Spielen zu sehen und es war die Geburtsstunde der Kleinen Zeitung, die ihren Namen bis heute behalten hat.