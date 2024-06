Erker, Stuckaturen, Kastenfenster – betrachtet man die teils hunderte Jahre alten Häuser in der St. Veiter Altstadt von außen, entdeckt man noch einige schön erhaltene Schmankerln aus vergangenen Zeiten. Nun haben mehrere der Besitzer solcher Häuser Mitte Mai einen Brief des Bundesdenkmalamtes erhalten. Darin steht, dass dieses „die Denkmalbedeutung der Altstadt von St. Veit an der Glan als Ensemble“ prüfen werde. (Anm.: Ensembles sind bauliche Gruppen, die aufgrund ihres Zusammenspiels als erhaltungswürdig erachtet und geschützt werden sollen).