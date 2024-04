Auch im Mittelalter sehnten sich die Menschen nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Sie schließen sich in dich besiedeltem Gebiet zusammen und organisieren sich neu. So entstehen in unserem Bundesland im 13. Jahrhundert die ersten Städte, wie wir sie heute kennen. Zu dieser Zeit regierte im Herzogtum Kärnten das Adelsgeschlecht der Spanheimer. Sie wählten als Sitz St. Veit., deshalb auch das Synonym „Herzogstadt“.