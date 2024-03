In den 1970er- und 1980er Jahren pulsierte das Leben in zahlreichen Kultlokalen der Stadt St. Veit. Viele fühlten sich damals von der schnell wachsenden Musik- und Künstlerszene in St. Veit angezogen, noch heute erinnern sich ehemalige Nachtschwärmer gerne an diese lange vergangene Ära. Lokale wie das „Cocaine”, das „M3“ oder das „Cafe Adele“ waren über die Stadtgrenzen bekannte Anlaufstellen, doch die meisten haben mittlerweile ihre Türen geschlossen.