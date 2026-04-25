Mit den Regionalen Entwicklungsleitbildern (RELB) sollen Schwerpunktsetzungen für jede Region definiert werden, und zwar von den jeweiligen Regionen selbst. Die Initiative geht auf die landesweite Koralmbahnstrategie zurück und verfolgt das Ziel, dass alle Kärntner Regionen von den Möglichkeiten der Koralmbahn profitieren und sich zukunftsorientiert weiterentwickeln können. „Als eines der ersten Bundesländer beantworten wir damit nicht nur die Frage, was sich in einer Region entwickeln soll, sondern auch wo genau. Jede strategische Festlegung – etwa im Bereich der Siedlungsentwicklung, der Daseinsvorsorge oder der Mobilität – wird räumlich verortet und in tatsächlichen Karten hinterlegt“, erklärte Landeshauptmannstellvertreter und Referent für Regionalentwicklung, Martin Gruber, bei der Auftaktveranstaltung für Oberkärnten im Drauforum Oberdrauburg. Der Prozess wird vom Land begleitet und finanziert. Ab Mai starten die Planungswerkstätten mit Bürgermeistern und Amtsleitern. Die Ergebnisse sollen Anfang 2027 präsentiert werden.

Grundlage ist eine detaillierte Stärken-Schwächen-Analyse der Region, die mit Joanneum Research erarbeitet wurde. Darauf aufbauend werden in einem Beteiligungsverfahren Positionierungen definiert und zu einem Leitbild zusammengeführt. Diese fließen dann in die örtlichen Entwicklungskonzepte der Gemeinden ein und werden künftig auch bei Förderentscheidungen des Landes herangezogen. „Nehmt diese Chance wahr und tragt dazu bei, die Region mitzugestalten“, appellierte Gruber daher und betonte einmal mehr auch die Wichtigkeit interkommunaler Zusammenarbeit.

Vier RELBs wurden schon beschlossen

Die ersten vier RELBs von Klagenfurt-Umland, Villach-Umland, Völkermarkt und Wolfsberg wurden im Jänner bereits von der Landesregierung beschlossen. Darin wurden unter anderem Ziele zu Betriebsansiedelungen, Mobilitätskonzepten, lebendigen Orts- und Stadtzentren sowie einer vorausschauenden Bodenvorsorge verankert. Aktuell wird an den Leitbildern von Mittelkärnten, Hermagor und Spittal gearbeitet.